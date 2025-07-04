04.07.2025
Смотреть онлайн Jahnie Van Zyl - Хейке Янс Ван Вурен 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hillcrest: Jahnie Van Zyl — Хейке Янс Ван Вурен . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hillcrest
Завершен
(6:1, 7:5)
2 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jahnie Van Zyl - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Хейке Янс Ван Вурен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Jahnie Van Zyl - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Jahnie Van Zyl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Jahnie Van Zyl - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Jahnie Van Zyl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Jahnie Van Zyl - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Jahnie Van Zyl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Хейке Янс Ван Вурен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Хейке Янс Ван Вурен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Jahnie Van Zyl - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Хейке Янс Ван Вурен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Jahnie Van Zyl - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Хейке Янс Ван Вурен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Jahnie Van Zyl - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Jahnie Van Zyl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Хейке Янс Ван Вурен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Jahnie Van Zyl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Jahnie Van Zyl - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
61%
57%
Реализация брейк - пойнтов
38%
67%
Комментарии к матчу