04.07.2025
Смотреть онлайн Смрити Бхасин - Lexue Xiao 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hillcrest: Смрити Бхасин — Lexue Xiao . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hillcrest
Завершен
(4:6, 6:3, 5:7)
1 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Lexue Xiao - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Lexue Xiao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Lexue Xiao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Lexue Xiao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Смрити Бхасин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Lexue Xiao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Смрити Бхасин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Смрити Бхасин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Смрити Бхасин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Lexue Xiao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Смрити Бхасин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Смрити Бхасин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Lexue Xiao - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Смрити Бхасин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Lexue Xiao - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Lexue Xiao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Смрити Бхасин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Смрити Бхасин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Смрити Бхасин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Смрити Бхасин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Lexue Xiao - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Lexue Xiao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Смрити Бхасин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 24 - Lexue Xiao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Lexue Xiao - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Смрити Бхасин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Смрити Бхасин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Смрити Бхасин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Lexue Xiao - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Lexue Xiao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 31 - Lexue Xiao - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
10
Выигрыш первой подачи
57%
60%
Реализация брейк - пойнтов
100%
42%
