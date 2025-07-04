04.07.2025
Смотреть онлайн Адхитья Ганесан - Эрги Киркин 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Hillcrest: Адхитья Ганесан — Эрги Киркин . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 16:24 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Hillcrest
Завершен
(6:1, 4:6, 7:5)
2 : 1
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Адхитья Ганесан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Адхитья Ганесан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Эрги Киркин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Адхитья Ганесан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Эрги Киркин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Эрги Киркин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Эрги Киркин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Эрги Киркин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Адхитья Ганесан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Эрги Киркин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Эрги Киркин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Эрги Киркин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Адхитья Ганесан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Эрги Киркин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Эрги Киркин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Эрги Киркин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Эрги Киркин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Адхитья Ганесан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Адхитья Ганесан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
5
4
Двойные ошибки
10
7
Выигрыш первой подачи
70%
64%
Реализация брейк - пойнтов
44%
33%
