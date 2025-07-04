Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
04.07.2025

Смотреть онлайн Адхитья Ганесан - Эрги Киркин 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Hillcrest: Адхитья ГанесанЭрги Киркин . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 16:24 по московскому времени .

МСК
ITF M25 Hillcrest
Адхитья Ганесан
Завершен
(6:1, 4:6, 7:5)
2 : 1
04 июля 2025
Эрги Киркин
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Адхитья Ганесан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Адхитья Ганесан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Эрги Киркин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Адхитья Ганесан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Эрги Киркин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Эрги Киркин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Эрги Киркин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Эрги Киркин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Адхитья Ганесан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Эрги Киркин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Эрги Киркин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Эрги Киркин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Адхитья Ганесан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Эрги Киркин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Эрги Киркин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Эрги Киркин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Эрги Киркин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Адхитья Ганесан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Адхитья Ганесан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
5
4
Двойные ошибки
10
7
Выигрыш первой подачи
70%
64%
Реализация брейк - пойнтов
44%
33%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Кальяри Кальяри
Милан Милан
2 Января
22:45
Тулуза Тулуза
Ланс Ланс
2 Января
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Хетафе Хетафе
2 Января
23:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Милан Милан
2 Января
22:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
BC Dubai BC Dubai
2 Января
22:45
Вегас Вегас
Сент-Луис Сент-Луис
2 Января
23:00
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
2 Января
23:00
Лондон Лайонс Лондон Лайонс
Бристоль Бристоль
2 Января
22:30
Манреса Манреса
Жирона Жирона
2 Января
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA