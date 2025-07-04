04.07.2025
Смотреть онлайн Филип Хеннинг - Filippo Alberti 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Hillcrest: Филип Хеннинг — Filippo Alberti . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Hillcrest
Завершен
(6:7, 6:4, 6:0)
2 : 1
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Filippo Alberti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Филип Хеннинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Filippo Alberti - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Филип Хеннинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Filippo Alberti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Филип Хеннинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Филип Хеннинг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Филип Хеннинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Филип Хеннинг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Филип Хеннинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Филип Хеннинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 15-40
История последних встреч
Филип Хеннинг
Filippo Alberti
1 победа
0 побед
100%
0%
10.07.2025
Филип Хеннинг
2:1
Filippo Alberti
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
83%
64%
Реализация брейк - пойнтов
60%
67%
