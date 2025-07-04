04.07.2025
Смотреть онлайн Игор Рибейро Маркондес - Бор Артнак 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Store: Игор Рибейро Маркондес — Бор Артнак . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Store
Завершен
(1:6, 4:6)
0 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Бор Артнак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Бор Артнак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Бор Артнак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Бор Артнак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Бор Артнак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Бор Артнак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Бор Артнак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Бор Артнак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Бор Артнак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Бор Артнак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Игор Рибейро Маркондес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Бор Артнак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Бор Артнак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
4
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
56%
78%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
Комментарии к матчу