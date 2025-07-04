04.07.2025
Смотреть онлайн Франциска Шидат - Катерина Цыгурова 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Mogyorod: Франциска Шидат — Катерина Цыгурова . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Mogyorod
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Франциска Шидат - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Катерина Цыгурова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Франциска Шидат - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Катерина Цыгурова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Франциска Шидат - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Катерина Цыгурова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Катерина Цыгурова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Катерина Цыгурова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Франциска Шидат - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Катерина Цыгурова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Катерина Цыгурова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Катерина Цыгурова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Катерина Цыгурова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Франциска Шидат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Катерина Цыгурова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Франциска Шидат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Катерина Цыгурова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Франциска Шидат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Франциска Шидат - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Катерина Цыгурова - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
53%
62%
Реализация брейк - пойнтов
38%
42%
