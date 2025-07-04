04.07.2025
Смотреть онлайн Люси Хавличкова - Daryna Shoshyna 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Mogyorod: Люси Хавличкова — Daryna Shoshyna . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Mogyorod
Завершен
(6:0, 6:1)
2 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Люси Хавличкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Люси Хавличкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Люси Хавличкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Люси Хавличкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Люси Хавличкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Люси Хавличкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Люси Хавличкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Люси Хавличкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Люси Хавличкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Daryna Shoshyna - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Люси Хавличкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Люси Хавличкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Люси Хавличкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
80%
50%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
