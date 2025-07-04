04.07.2025
Смотреть онлайн Джанлука Каденассо - Франсиско Роча 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Store: Джанлука Каденассо — Франсиско Роча . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Store
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Франсиско Роча - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Джанлука Каденассо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Франсиско Роча - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Джанлука Каденассо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Франсиско Роча - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Джанлука Каденассо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Джанлука Каденассо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Джанлука Каденассо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Джанлука Каденассо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Джанлука Каденассо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Джанлука Каденассо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Джанлука Каденассо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Джанлука Каденассо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Франсиско Роча - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Франсиско Роча - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Джанлука Каденассо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Франсиско Роча - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Джанлука Каденассо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
79%
45%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
