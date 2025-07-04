Смотреть онлайн Джанлука Каденассо - Франсиско Роча 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Store: Джанлука Каденассо — Франсиско Роча . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .