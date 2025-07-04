Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
04.07.2025

Смотреть онлайн Далила Спитери - Язмин Ортензи 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Rome: Далила СпитериЯзмин Ортензи . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .

МСК
ITF W35 Rome
Далила Спитери
Завершен
(5:7, 6:3, 6:0)
2 : 1
04 июля 2025
Язмин Ортензи
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Язмин Ортензи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Язмин Ортензи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Далила Спитери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Далила Спитери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Язмин Ортензи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Язмин Ортензи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Далила Спитери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Далила Спитери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Язмин Ортензи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Далила Спитери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Язмин Ортензи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Язмин Ортензи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Язмин Ортензи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Далила Спитери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Далила Спитери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Язмин Ортензи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Далила Спитери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Далила Спитери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Язмин Ортензи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Далила Спитери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Далила Спитери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Далила Спитери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Далила Спитери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Далила Спитери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Далила Спитери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Далила Спитери - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Далила Спитери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
2
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
69%
48%
Реализация брейк - пойнтов
47%
50%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Кальяри Кальяри
Милан Милан
2 Января
22:45
Тулуза Тулуза
Ланс Ланс
2 Января
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Хетафе Хетафе
2 Января
23:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Милан Милан
2 Января
22:30
Берлин Айсберен Берлин Айсберен
Лёвен Лёвен
2 Января
21:30
ЕРК Ингольштадт ЕРК Ингольштадт
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
2 Января
21:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
BC Dubai BC Dubai
2 Января
22:45
Адлер Мангейм Адлер Мангейм
Дрезден Дрезден
2 Января
21:30
Кёльнер Кёльнер
Тайгерз Тайгерз
2 Января
21:30
Аугсберг Пантер Аугсберг Пантер
Швеннингер Швеннингер
2 Января
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA