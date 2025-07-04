04.07.2025
Смотреть онлайн Далила Спитери - Язмин Ортензи 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Rome: Далила Спитери — Язмин Ортензи . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Rome
Завершен
(5:7, 6:3, 6:0)
2 : 1
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Язмин Ортензи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Язмин Ортензи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Далила Спитери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Далила Спитери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Язмин Ортензи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Язмин Ортензи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Далила Спитери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Далила Спитери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Язмин Ортензи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Далила Спитери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Язмин Ортензи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Язмин Ортензи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Язмин Ортензи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Далила Спитери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Далила Спитери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Язмин Ортензи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Далила Спитери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Далила Спитери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Язмин Ортензи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Далила Спитери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Далила Спитери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Далила Спитери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Далила Спитери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Далила Спитери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Далила Спитери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Далила Спитери - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Далила Спитери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
69%
48%
Реализация брейк - пойнтов
47%
50%
Комментарии к матчу