04.07.2025

Смотреть онлайн Bhatia/Nahimana - Bhosale/Zheng 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Bucharest WD: Bhatia/NahimanaBhosale/Zheng . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 12:44 по московскому времени .

МСК
ITF W75 Bucharest WD
Bhatia/Nahimana
Завершен
(6:3, 5:3)
2 : 0
04 июля 2025
Bhosale/Zheng
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Bhatia/Nahimana - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Bhosale/Zheng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Bhatia/Nahimana - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Bhatia/Nahimana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Bhatia/Nahimana - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Bhosale/Zheng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Bhatia/Nahimana - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Bhosale/Zheng - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Bhatia/Nahimana - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Bhatia/Nahimana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Bhatia/Nahimana - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Bhatia/Nahimana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Bhosale/Zheng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Bhosale/Zheng - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Bhatia/Nahimana - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Bhosale/Zheng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Bhatia/Nahimana - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Bhatia/Nahimana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
1
1
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
72%
54%
Реализация брейк - пойнтов
60%
25%
