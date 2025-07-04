04.07.2025
МСК
ITF W75 Bucharest WD
Завершен
(6:3, 5:3)
(6:3, 5:3)
2 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Bhatia/Nahimana - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Bhosale/Zheng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Bhatia/Nahimana - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Bhatia/Nahimana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Bhatia/Nahimana - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Bhosale/Zheng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Bhatia/Nahimana - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Bhosale/Zheng - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Bhatia/Nahimana - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Bhatia/Nahimana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Bhatia/Nahimana - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Bhatia/Nahimana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Bhosale/Zheng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Bhosale/Zheng - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Bhatia/Nahimana - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Bhosale/Zheng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Bhatia/Nahimana - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Bhatia/Nahimana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
72%
54%
Реализация брейк - пойнтов
60%
25%
