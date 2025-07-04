04.07.2025
Смотреть онлайн Душан Обрадович - Andrej Loncarevic 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Душан Обрадович — Andrej Loncarevic . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 12:28 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:1, 6:1)
2 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Andrej Loncarevic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Душан Обрадович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Душан Обрадович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Душан Обрадович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Душан Обрадович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Душан Обрадович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Душан Обрадович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Душан Обрадович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Душан Обрадович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Душан Обрадович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Andrej Loncarevic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Душан Обрадович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Душан Обрадович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Душан Обрадович - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
85%
39%
Реализация брейк - пойнтов
62%
0%
