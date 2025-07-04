04.07.2025
Смотреть онлайн Алана Субасик - Эстер Адешина 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kayseri: Алана Субасик — Эстер Адешина . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kayseri
Завершен
(1:6, 6:3, 6:7)
1 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эстер Адешина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Эстер Адешина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Эстер Адешина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Эстер Адешина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Алана Субасик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Эстер Адешина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Эстер Адешина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Алана Субасик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Алана Субасик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Алана Субасик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Эстер Адешина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Алана Субасик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Эстер Адешина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Эстер Адешина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Алана Субасик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Алана Субасик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Алана Субасик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Алана Субасик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Алана Субасик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Эстер Адешина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Эстер Адешина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Алана Субасик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Эстер Адешина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Алана Субасик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Эстер Адешина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Эстер Адешина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Алана Субасик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Эстер Адешина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
10
Выигрыш первой подачи
49%
58%
Реализация брейк - пойнтов
43%
58%
Комментарии к матчу