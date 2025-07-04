04.07.2025
Смотреть онлайн Яна Хоссам Салах - Айшегуль Мерт 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kayseri: Яна Хоссам Салах — Айшегуль Мерт . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 12:32 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kayseri
Завершен
(7:5, 6:3)
2 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Яна Хоссам Салах - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Айшегуль Мерт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Яна Хоссам Салах - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Айшегуль Мерт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Айшегуль Мерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Айшегуль Мерт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Яна Хоссам Салах - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Яна Хоссам Салах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Яна Хоссам Салах - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Айшегуль Мерт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Яна Хоссам Салах - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Яна Хоссам Салах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Айшегуль Мерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Айшегуль Мерт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Айшегуль Мерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Яна Хоссам Салах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Яна Хоссам Салах - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Яна Хоссам Салах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Яна Хоссам Салах - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Яна Хоссам Салах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
7
8
Выигрыш первой подачи
63%
49%
Реализация брейк - пойнтов
62%
30%
