04.07.2025
Смотреть онлайн Леолиа Жанжан - Алиса Раме 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Bucharest: Леолиа Жанжан — Алиса Раме . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Bucharest
Завершен
(6:3, 6:2)
(6:3, 6:2)
2 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Леолиа Жанжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Леолиа Жанжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Леолиа Жанжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Алиса Раме - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Леолиа Жанжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Алиса Раме - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Леолиа Жанжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Алиса Раме - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Леолиа Жанжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Алиса Раме - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Леолиа Жанжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Леолиа Жанжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Алиса Раме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Леолиа Жанжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Леолиа Жанжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Леолиа Жанжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Леолиа Жанжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
71%
64%
Реализация брейк - пойнтов
67%
50%
Комментарии к матчу