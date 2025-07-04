04.07.2025
Смотреть онлайн Тамара Зидансек - Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Bucharest: Тамара Зидансек — Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Bucharest
Завершен
(6:2, 6:1)
(6:2, 6:1)
2 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Тамара Зидансек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Тамара Зидансек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Тамара Зидансек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Тамара Зидансек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Тамара Зидансек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Тамара Зидансек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Тамара Зидансек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Тамара Зидансек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Тамара Зидансек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Тамара Зидансек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Тамара Зидансек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Тамара Зидансек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
0
6
Выигрыш первой подачи
69%
59%
Реализация брейк - пойнтов
62%
0%
Комментарии к матчу