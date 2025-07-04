04.07.2025
Смотреть онлайн Лоренцо Боччи - Лео Ракилье 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Getxo: Лоренцо Боччи — Лео Ракилье . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Getxo
Завершен
(6:2, 6:7, 1:6)
1 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лео Ракилье - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Лео Ракилье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Лоренцо Боччи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Лоренцо Боччи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Лоренцо Боччи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Лео Ракилье - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Лео Ракилье - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Лоренцо Боччи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Лео Ракилье - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Лео Ракилье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Лео Ракилье - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Лео Ракилье - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Лео Ракилье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Лео Ракилье - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Лео Ракилье - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Лео Ракилье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Лео Ракилье - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Лео Ракилье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
5
0
Двойные ошибки
10
2
Выигрыш первой подачи
69%
59%
Реализация брейк - пойнтов
36%
38%
Комментарии к матчу