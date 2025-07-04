Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
04.07.2025

Смотреть онлайн Лоренцо Боччи - Лео Ракилье 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Getxo: Лоренцо БоччиЛео Ракилье . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Getxo
Лоренцо Боччи
Завершен
(6:2, 6:7, 1:6)
1 : 2
04 июля 2025
Лео Ракилье
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лео Ракилье - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Лео Ракилье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Лоренцо Боччи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Лоренцо Боччи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Лоренцо Боччи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Лео Ракилье - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Лео Ракилье - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Лоренцо Боччи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Лео Ракилье - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Лео Ракилье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Лео Ракилье - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Лео Ракилье - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Лео Ракилье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Лео Ракилье - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Лео Ракилье - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Лео Ракилье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Лео Ракилье - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Лео Ракилье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Статистика матча

Эйсы
5
0
Двойные ошибки
10
2
Выигрыш первой подачи
69%
59%
Реализация брейк - пойнтов
36%
38%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Кальяри Кальяри
Милан Милан
2 Января
22:45
Тулуза Тулуза
Ланс Ланс
2 Января
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Хетафе Хетафе
2 Января
23:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Милан Милан
2 Января
22:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
BC Dubai BC Dubai
2 Января
22:45
Вегас Вегас
Сент-Луис Сент-Луис
2 Января
23:00
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
2 Января
23:00
Лондон Лайонс Лондон Лайонс
Бристоль Бристоль
2 Января
22:30
Манреса Манреса
Жирона Жирона
2 Января
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA