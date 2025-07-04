04.07.2025
Смотреть онлайн Sebastian Chodura - Alexandre Verlaguet 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Olomouc: Sebastian Chodura — Alexandre Verlaguet . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Omega Sport - Court 01.
МСК, Корт: Omega Sport - Court 01
UTR Pro Olomouc
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Alexandre Verlaguet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Alexandre Verlaguet - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Alexandre Verlaguet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Alexandre Verlaguet - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Sebastian Chodura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Alexandre Verlaguet - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Sebastian Chodura - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Alexandre Verlaguet - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Sebastian Chodura - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Alexandre Verlaguet - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Alexandre Verlaguet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Alexandre Verlaguet - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Sebastian Chodura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Alexandre Verlaguet - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Alexandre Verlaguet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Alexandre Verlaguet - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
5
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
50%
81%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
Комментарии к матчу