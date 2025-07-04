Смотреть онлайн Sebastian Chodura - Alexandre Verlaguet 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Olomouc: Sebastian Chodura — Alexandre Verlaguet . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Omega Sport - Court 01.