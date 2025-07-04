04.07.2025
Смотреть онлайн Николас Тепмахк - Constantin Bittoun Kouzmine 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Кайсери: Николас Тепмахк — Constantin Bittoun Kouzmine . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Кайсери
Завершен
(7:6, 5:2)
2 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Constantin Bittoun Kouzmine - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Николас Тепмахк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Николас Тепмахк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Николас Тепмахк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Constantin Bittoun Kouzmine - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Николас Тепмахк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Constantin Bittoun Kouzmine - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Constantin Bittoun Kouzmine - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Николас Тепмахк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Constantin Bittoun Kouzmine - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Николас Тепмахк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Constantin Bittoun Kouzmine - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Николас Тепмахк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Николас Тепмахк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Николас Тепмахк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Constantin Bittoun Kouzmine - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Николас Тепмахк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Constantin Bittoun Kouzmine - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Николас Тепмахк - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
58%
58%
Реализация брейк - пойнтов
67%
100%
Комментарии к матчу