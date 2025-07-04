04.07.2025
Смотреть онлайн Арда Азкара - Semen Pankin 04.07.2025. Прямая трансляция
МСК
ITF M15 Кайсери
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Арда Азкара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Semen Pankin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Арда Азкара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Semen Pankin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Арда Азкара - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Арда Азкара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Арда Азкара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Semen Pankin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Арда Азкара - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Semen Pankin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Арда Азкара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Арда Азкара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Арда Азкара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Semen Pankin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Арда Азкара - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Semen Pankin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Арда Азкара - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Арда Азкара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
80%
70%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
