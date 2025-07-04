04.07.2025
Смотреть онлайн Симон Малис - Адам Джурайда 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Olomouc: Симон Малис — Адам Джурайда . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Omega Sport - Court 02.
МСК, Корт: Omega Sport - Court 02
UTR Pro Olomouc
Завершен
(1:6, 2:6)
0 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Адам Джурайда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Адам Джурайда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Адам Джурайда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Симон Малис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Адам Джурайда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Адам Джурайда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Адам Джурайда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Адам Джурайда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Адам Джурайда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Адам Джурайда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Симон Малис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Симон Малис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Адам Джурайда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Адам Джурайда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Адам Джурайда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
10
2
Выигрыш первой подачи
67%
87%
Реализация брейк - пойнтов
25%
56%
Комментарии к матчу