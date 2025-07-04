04.07.2025
Смотреть онлайн Devin Badenhorst - Азиз Оуака 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Hillcrest: Devin Badenhorst — Азиз Оуака . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Hillcrest
Завершен
(7:6, 6:4)
2 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Devin Badenhorst - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Азиз Оуака - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Devin Badenhorst - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Devin Badenhorst - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Devin Badenhorst - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Азиз Оуака - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Азиз Оуака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Азиз Оуака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Devin Badenhorst - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Азиз Оуака - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Devin Badenhorst - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Азиз Оуака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Азиз Оуака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Devin Badenhorst - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Азиз Оуака - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Devin Badenhorst - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Азиз Оуака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Devin Badenhorst - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Devin Badenhorst - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Devin Badenhorst - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Азиз Оуака - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Devin Badenhorst - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
5
6
Выигрыш первой подачи
74%
63%
Реализация брейк - пойнтов
33%
25%
