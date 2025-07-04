04.07.2025
Смотреть онлайн Изабелла Сван - Милана Жабраилова 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Изабелла Сван — Милана Жабраилова . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Милана Жабраилова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Изабелла Сван - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Милана Жабраилова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Изабелла Сван - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Изабелла Сван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Милана Жабраилова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Милана Жабраилова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Милана Жабраилова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Изабелла Сван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Милана Жабраилова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Милана Жабраилова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Милана Жабраилова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Милана Жабраилова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Милана Жабраилова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Изабелла Сван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Милана Жабраилова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Изабелла Сван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Милана Жабраилова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
9
6
Выигрыш первой подачи
52%
67%
Реализация брейк - пойнтов
80%
64%
