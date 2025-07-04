04.07.2025
Смотреть онлайн Петра Конжикусич - Глория Чески 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Петра Конжикусич — Глория Чески . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Глория Чески - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Петра Конжикусич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Петра Конжикусич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Глория Чески - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Глория Чески - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Петра Конжикусич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Петра Конжикусич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Петра Конжикусич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Петра Конжикусич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Петра Конжикусич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Петра Конжикусич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Глория Чески - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Петра Конжикусич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Петра Конжикусич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Петра Конжикусич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Глория Чески - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Петра Конжикусич - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
78%
45%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
