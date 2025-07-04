04.07.2025
Смотреть онлайн Катарина Кузьмова - Мария Фернанда Эрасо Гонсалес 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kayseri: Катарина Кузьмова — Мария Фернанда Эрасо Гонсалес . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kayseri
Завершен
(6:0, 3:6, 6:1)
2 : 1
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Катарина Кузьмова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Катарина Кузьмова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Катарина Кузьмова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Катарина Кузьмова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Катарина Кузьмова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Катарина Кузьмова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Maria Herazo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Катарина Кузьмова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Maria Herazo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Катарина Кузьмова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Maria Herazo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Maria Herazo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Maria Herazo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Катарина Кузьмова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Maria Herazo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Катарина Кузьмова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Катарина Кузьмова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Катарина Кузьмова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Катарина Кузьмова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Maria Herazo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Катарина Кузьмова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Катарина Кузьмова - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
8
4
Выигрыш первой подачи
76%
55%
Реализация брейк - пойнтов
55%
40%
