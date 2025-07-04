04.07.2025
Смотреть онлайн Hazawa/Taguchi - Самрей/Чароенфон 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Maanshan MD: Hazawa/Taguchi — Самрей/Чароенфон . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 10:19 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Maanshan MD
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Hazawa/Taguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Hazawa/Taguchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Hazawa/Taguchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Hazawa/Taguchi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Hazawa/Taguchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Hazawa/Taguchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Hazawa/Taguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Hazawa/Taguchi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Hazawa/Taguchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Hazawa/Taguchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Hazawa/Taguchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Hazawa/Taguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
87%
83%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
