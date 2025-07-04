04.07.2025
Смотреть онлайн Астрид Сиротте - Полина Лейкина 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hillcrest: Астрид Сиротте — Полина Лейкина . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hillcrest
Завершен
(6:7, 7:5, 6:2)
2 : 1
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Астрид Сиротте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Астрид Сиротте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Астрид Сиротте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Астрид Сиротте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Астрид Сиротте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Астрид Сиротте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Астрид Сиротте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Астрид Сиротте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Астрид Сиротте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Астрид Сиротте - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Астрид Сиротте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Астрид Сиротте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Астрид Сиротте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Астрид Сиротте - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Астрид Сиротте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Астрид Сиротте - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Астрид Сиротте - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Астрид Сиротте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 32 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 33 - Астрид Сиротте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
13
7
Выигрыш первой подачи
64%
49%
Реализация брейк - пойнтов
60%
46%
Комментарии к матчу