04.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan WD: Huang J / Li Y — Kenzhibayeva/Lansere . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 09:35 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan WD
Завершен
(6:7, 6:4, 0:1)
1 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kenzhibayeva/Lansere - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Huang J / Li Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Kenzhibayeva/Lansere - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Kenzhibayeva/Lansere - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Kenzhibayeva/Lansere - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Huang J / Li Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Huang J / Li Y - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Huang J / Li Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Kenzhibayeva/Lansere - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Huang J / Li Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Huang J / Li Y - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Kenzhibayeva/Lansere - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Huang J / Li Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Kenzhibayeva/Lansere - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Kenzhibayeva/Lansere - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Kenzhibayeva/Lansere - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Huang J / Li Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Huang J / Li Y - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Kenzhibayeva/Lansere - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Huang J / Li Y - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Huang J / Li Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Huang J / Li Y - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
52%
59%
Реализация брейк - пойнтов
58%
40%
