Текстовая трансляция

Гейм 1 - Kenzhibayeva/Lansere - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 2 - Huang J / Li Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 3 - Kenzhibayeva/Lansere - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 4 - Kenzhibayeva/Lansere - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Kenzhibayeva/Lansere - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 6 - Huang J / Li Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 7 - Huang J / Li Y - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Huang J / Li Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 9 - Kenzhibayeva/Lansere - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 10 - Huang J / Li Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 11 - Huang J / Li Y - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Kenzhibayeva/Lansere - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Huang J / Li Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 15 - Kenzhibayeva/Lansere - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 16 - Kenzhibayeva/Lansere - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Kenzhibayeva/Lansere - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 18 - Huang J / Li Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 19 - Huang J / Li Y - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 20 - Kenzhibayeva/Lansere - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 21 - Huang J / Li Y - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 22 - Huang J / Li Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40