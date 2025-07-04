04.07.2025
Смотреть онлайн Нурия Бранкаччио - Мария Лурдес Карл 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Bucharest: Нурия Бранкаччио — Мария Лурдес Карл . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Bucharest
Завершен
(3:6, 6:1, 6:4)
2 : 1
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мария Лурдес Карл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Мария Лурдес Карл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Нурия Бранкаччио - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Мария Лурдес Карл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Мария Лурдес Карл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Мария Лурдес Карл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Нурия Бранкаччио - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Нурия Бранкаччио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Мария Лурдес Карл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Нурия Бранкаччио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Мария Лурдес Карл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Нурия Бранкаччио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Нурия Бранкаччио - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Нурия Бранкаччио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Нурия Бранкаччио - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Нурия Бранкаччио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Мария Лурдес Карл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Мария Лурдес Карл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Нурия Бранкаччио - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Нурия Бранкаччио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Нурия Бранкаччио - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Мария Лурдес Карл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Нурия Бранкаччио - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Нурия Бранкаччио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Мария Лурдес Карл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Нурия Бранкаччио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
История последних встреч
Нурия Бранкаччио
Мария Лурдес Карл
0 побед
1 победа
0%
100%
07.10.2025
Мария Лурдес Карл
2:1
Нурия Бранкаччио
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
6
12
Выигрыш первой подачи
57%
47%
Реализация брейк - пойнтов
62%
43%
Комментарии к матчу