04.07.2025
Смотреть онлайн Тессах Андрианяфитримо - Андреа Лазаро Гарсия 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Bucharest: Тессах Андрианяфитримо — Андреа Лазаро Гарсия . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Bucharest
Завершен
(4:6, 0:6)
0 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Андреа Лазаро Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Тессах Андрианяфитримо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Андреа Лазаро Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Тессах Андрианяфитримо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Андреа Лазаро Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Тессах Андрианяфитримо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Андреа Лазаро Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Тессах Андрианяфитримо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Андреа Лазаро Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Андреа Лазаро Гарсия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Андреа Лазаро Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Андреа Лазаро Гарсия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Андреа Лазаро Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Андреа Лазаро Гарсия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Андреа Лазаро Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Андреа Лазаро Гарсия - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
11
4
Выигрыш первой подачи
48%
59%
Реализация брейк - пойнтов
44%
67%
