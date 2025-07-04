04.07.2025
Смотреть онлайн Маргот Фантала - Хлои Ноул 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Bissy-Chambery: Маргот Фантала — Хлои Ноул . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Bissy-Chambery
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хлои Ноул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Хлои Ноул - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Маргот Фантала - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Хлои Ноул - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Маргот Фантала - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Хлои Ноул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Маргот Фантала - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Хлои Ноул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Хлои Ноул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Хлои Ноул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Хлои Ноул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Хлои Ноул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Маргот Фантала - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Хлои Ноул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Хлои Ноул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Хлои Ноул - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
9
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
57%
87%
Реализация брейк - пойнтов
0%
80%
Комментарии к матчу