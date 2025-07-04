Гейм 1 - Севил Юлдашева - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Изабела Heinzova - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Севил Юлдашева - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Севил Юлдашева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 5 - Изабела Heinzova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 6 - Севил Юлдашева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 7 - Севил Юлдашева - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Севил Юлдашева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 9 - Севил Юлдашева - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 10 - Севил Юлдашева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 11 - Изабела Heinzova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 12 - Изабела Heinzova - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 13 - Изабела Heinzova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 14 - Изабела Heinzova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0