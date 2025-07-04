04.07.2025
Смотреть онлайн Севил Юлдашева - Изабела Heinzova 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Olomouc Women: Севил Юлдашева — Изабела Heinzova . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Omega Sport - Court 06.
МСК, Корт: Omega Sport - Court 06
UTR Pro Olomouc Women
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Севил Юлдашева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Изабела Heinzova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Севил Юлдашева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Севил Юлдашева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Изабела Heinzova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Севил Юлдашева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Севил Юлдашева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Севил Юлдашева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Севил Юлдашева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Севил Юлдашева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Изабела Heinzova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Изабела Heinzova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Изабела Heinzova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Изабела Heinzova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Севил Юлдашева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Севил Юлдашева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Севил Юлдашева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Севил Юлдашева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
8
Выигрыш первой подачи
53%
50%
Реализация брейк - пойнтов
62%
75%
