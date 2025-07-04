04.07.2025
Смотреть онлайн Ян Бай - Яойие Зенг 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Maanshan: Ян Бай — Яойие Зенг . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Maanshan
Завершен
(4:6, 6:1, 4:6)
1 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Яойие Зенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Ян Бай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Яойие Зенг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Яойие Зенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Ян Бай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Яойие Зенг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Ян Бай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Ян Бай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Ян Бай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Ян Бай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Яойие Зенг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Яойие Зенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Ян Бай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Яойие Зенг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Яойие Зенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
7
4
Двойные ошибки
7
3
Выигрыш первой подачи
69%
72%
Реализация брейк - пойнтов
44%
31%
