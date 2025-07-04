Текстовая трансляция

Гейм 1 - Яойие Зенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 2 - Ян Бай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 3 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Яойие Зенг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Яойие Зенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 8 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Ян Бай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Яойие Зенг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Ян Бай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Ян Бай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 13 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Ян Бай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 15 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 18 - Ян Бай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 19 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 20 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 21 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 22 - Яойие Зенг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 23 - Яойие Зенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 24 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 25 - Ян Бай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 26 - Яойие Зенг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0