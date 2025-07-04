04.07.2025
Смотреть онлайн Дайсуке Сумизава - Касидит Самрей 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Maanshan: Дайсуке Сумизава — Касидит Самрей . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Maanshan
Завершен
(2:6, 2:6)
(2:6, 2:6)
0 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Касидит Самрей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Касидит Самрей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Касидит Самрей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
9
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
65%
88%
Реализация брейк - пойнтов
0%
57%
Комментарии к матчу