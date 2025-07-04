04.07.2025
Смотреть онлайн Джейк Делани/Джезе Делани - Ichikawa/Noguchi 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tokyo MD: Джейк Делани/Джезе Делани — Ichikawa/Noguchi . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 09:42 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tokyo MD
Завершен
(7:6, 4:6, 0:1)
1 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джейк Делани/Джезе Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Ichikawa/Noguchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Джейк Делани/Джезе Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Ichikawa/Noguchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Джейк Делани/Джезе Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Ichikawa/Noguchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Джейк Делани/Джезе Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Ichikawa/Noguchi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Джейк Делани/Джезе Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Ichikawa/Noguchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ichikawa/Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Джейк Делани/Джезе Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Ichikawa/Noguchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ichikawa/Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Джейк Делани/Джезе Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Джейк Делани/Джезе Делани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Ichikawa/Noguchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Джейк Делани/Джезе Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Ichikawa/Noguchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Джейк Делани/Джезе Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Ichikawa/Noguchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Ichikawa/Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
7
3
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
71%
65%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
