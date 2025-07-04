04.07.2025
Смотреть онлайн Юсукэ Кусухара - Шу Мацуока 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tokyo: Юсукэ Кусухара — Шу Мацуока . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 06:14 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tokyo
Завершен
(6:4, 2:6, 6:4)
2 : 1
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Юсукэ Кусухара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Шу Мацуока - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Шу Мацуока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Шу Мацуока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Шу Мацуока - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Шу Мацуока - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Юсукэ Кусухара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
13
9
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
73%
71%
Реализация брейк - пойнтов
20%
40%
