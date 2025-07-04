04.07.2025
Смотреть онлайн Рёта Танума - Хикару Сираиси 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tokyo: Рёта Танума — Хикару Сираиси . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 06:12 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tokyo
Завершен
(7:6, 4:6, 2:6)
1 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Рёта Танума - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Рёта Танума - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Хикару Сираиси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Рёта Танума - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Рёта Танума - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Рёта Танума - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Хикару Сираиси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Хикару Сираиси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Рёта Танума - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Рёта Танума - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Рёта Танума - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Хикару Сираиси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Рёта Танума - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Хикару Сираиси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Рёта Танума - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Хикару Сираиси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Хикару Сираиси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Рёта Танума - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Рёта Танума - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Хикару Сираиси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Хикару Сираиси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
История последних встреч
Рёта Танума
Хикару Сираиси
0 побед
1 победа
0%
100%
24.10.2025
Хикару Сираиси
2:1
Рёта Танума
Статистика матча
Эйсы
7
4
Двойные ошибки
6
8
Выигрыш первой подачи
66%
69%
Реализация брейк - пойнтов
33%
38%
