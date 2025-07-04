Текстовая трансляция

Гейм 1 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Рента Токуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Рента Токуда - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Рента Токуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Рента Токуда - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Джейк Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Рента Токуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Рента Токуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 12 - Рента Токуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Рента Токуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Рента Токуда - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Джейк Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Рента Токуда - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 19 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 20 - Рента Токуда - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 21 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 22 - Рента Токуда - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 23 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40