04.07.2025

Смотреть онлайн Джейк Делани - Рента Токуда 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tokyo: Джейк ДеланиРента Токуда . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

ITF M15 Tokyo
Джейк Делани
Завершен
(5:7, 6:7)
0 : 2
04 июля 2025
Рента Токуда
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Рента Токуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Рента Токуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Рента Токуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Рента Токуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Джейк Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Рента Токуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Рента Токуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Рента Токуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Рента Токуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Рента Токуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Джейк Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Рента Токуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Рента Токуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Рента Токуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Рента Токуда - взял свою подачу со счетом 15-40

История последних встреч

Джейк Делани
Джейк Делани
Рента Токуда
Джейк Делани
0 побед
1 победа
0%
100%
11.07.2025
Джейк Делани
Джейк Делани
0:2
Рента Токуда
Рента Токуда
Обзор

Статистика матча

Эйсы
14
7
Двойные ошибки
6
0
Выигрыш первой подачи
81%
81%
Реализация брейк - пойнтов
0%
25%
Комментарии к матчу
