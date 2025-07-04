04.07.2025
Смотреть онлайн Виктория Морвайова - Софья Лансере 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan: Виктория Морвайова — Софья Лансере . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan
Завершен
(4:6, 6:1, 5:7)
1 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Софья Лансере - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Виктория Морвайова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Виктория Морвайова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Виктория Морвайова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Виктория Морвайова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Софья Лансере - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Виктория Морвайова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Виктория Морвайова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Виктория Морвайова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Виктория Морвайова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Виктория Морвайова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Виктория Морвайова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Виктория Морвайова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Виктория Морвайова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Софья Лансере - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Виктория Морвайова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Софья Лансере - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Виктория Морвайова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Софья Лансере - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Виктория Морвайова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Софья Лансере - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
15
Выигрыш первой подачи
56%
55%
Реализация брейк - пойнтов
67%
53%
