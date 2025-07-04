04.07.2025
Смотреть онлайн Фантуб Суксумрарн - Санхуи Шин 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Maanshan: Фантуб Суксумрарн — Санхуи Шин . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 08:09 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Maanshan
Завершен
(6:7, 2:6)
0 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Санхуи Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Фантуб Суксумрарн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Санхуи Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Фантуб Суксумрарн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
71%
76%
Реализация брейк - пойнтов
100%
57%
Комментарии к матчу