Текстовая трансляция

Гейм 1 - Полина Кухаренко - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Полина Кухаренко - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Зонгуи Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 6 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Зонгуи Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 8 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Полина Кухаренко - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Полина Кухаренко - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 13 - Полина Кухаренко - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Полина Кухаренко - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Полина Кухаренко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 17 - Полина Кухаренко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Зонгуи Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 19 - Полина Кухаренко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 20 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 21 - Полина Кухаренко - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 22 - Полина Кухаренко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 23 - Зонгуи Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 24 - Полина Кухаренко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 25 - Зонгуи Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 26 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 27 - Полина Кухаренко - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 28 - Зонгуи Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0