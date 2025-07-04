04.07.2025
Смотреть онлайн Полина Кухаренко - Зонгуи Ли 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan: Полина Кухаренко — Зонгуи Ли . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 07:09 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan
Завершен
(2:6, 6:3, 5:7)
1 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Полина Кухаренко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Полина Кухаренко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Зонгуи Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Зонгуи Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Полина Кухаренко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Полина Кухаренко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Полина Кухаренко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Полина Кухаренко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Полина Кухаренко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Полина Кухаренко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Зонгуи Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Полина Кухаренко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Полина Кухаренко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Полина Кухаренко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Зонгуи Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Полина Кухаренко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Зонгуи Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Полина Кухаренко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Зонгуи Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Зонгуи Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
17
4
Выигрыш первой подачи
75%
69%
Реализация брейк - пойнтов
60%
45%
