04.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hong Kong: Маюка Айкава — Икуми Ямадзаки . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hong Kong
Завершен
(6:7, 0:6)
0 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Маюка Айкава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Маюка Айкава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Маюка Айкава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Маюка Айкава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Маюка Айкава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Маюка Айкава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Икуми Ямадзаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Икуми Ямадзаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Икуми Ямадзаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
58%
73%
Реализация брейк - пойнтов
0%
21%
