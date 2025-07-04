04.07.2025
Смотреть онлайн Анастасия Гречкина - Ин Чжан 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hong Kong: Анастасия Гречкина — Ин Чжан . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hong Kong
Завершен
(6:2, 4:6, 2:6)
1 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Anastasiia Grechkina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Anastasiia Grechkina - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Anastasiia Grechkina - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Anastasiia Grechkina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Anastasiia Grechkina - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Anastasiia Grechkina - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Anastasiia Grechkina - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Anastasiia Grechkina - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Anastasiia Grechkina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Anastasiia Grechkina - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Ин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Anastasiia Grechkina - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Ин Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Ин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Ин Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Anastasiia Grechkina - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Ин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
6
7
Двойные ошибки
3
7
Выигрыш первой подачи
74%
75%
Реализация брейк - пойнтов
100%
44%
