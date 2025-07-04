04.07.2025
Смотреть онлайн Фангран Тянь - Буньями Тамчайват 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hong Kong: Фангран Тянь — Буньями Тамчайват . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hong Kong
Завершен
(6:3, 6:2)
(6:3, 6:2)
2 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Буньями Тамчайват - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Буньями Тамчайват - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Буньями Тамчайват - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Буньями Тамчайват - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Фангран Тянь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Буньями Тамчайват - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Фангран Тянь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
67%
56%
Реализация брейк - пойнтов
75%
0%
Комментарии к матчу