Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
04.07.2025

Смотреть онлайн Фангран Тянь - Буньями Тамчайват 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hong Kong: Фангран ТяньБуньями Тамчайват . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Hong Kong
Фангран Тянь
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
04 июля 2025
Буньями Тамчайват
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Буньями Тамчайват - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Буньями Тамчайват - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Буньями Тамчайват - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Буньями Тамчайват - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Фангран Тянь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Буньями Тамчайват - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Фангран Тянь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
2
2
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
67%
56%
Реализация брейк - пойнтов
75%
0%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Ливерпуль Ливерпуль
Лидс Лидс
1 Января
20:30
Сандерленд Сандерленд
Манчестер Сити Манчестер Сити
1 Января
23:00
Брентфорд Брентфорд
Тоттенхэм Тоттенхэм
1 Января
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм Фулхэм
1 Января
20:30
Юта Юта
Айлендерс Айлендерс
1 Января
23:07
Вашингтон Вашингтон
Оттава Оттава
1 Января
21:07
Линкольн Сити Линкольн Сити
Хаддерсфилд Хаддерсфилд
1 Января
18:00
Саутгемптон Саутгемптон
Миллуолл Миллуолл
1 Января
18:00
Рединг Рединг
Бертон Альбион Бертон Альбион
1 Января
18:00
Суонси Суонси
Вест Бромвич Вест Бромвич
1 Января
18:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA