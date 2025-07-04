04.07.2025
Смотреть онлайн Михо Курамоти - БоЯнг Джеонг 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hong Kong: Михо Курамоти — БоЯнг Джеонг . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hong Kong
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Михо Курамоти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Михо Курамоти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - БоЯнг Джеонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - БоЯнг Джеонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Михо Курамоти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Михо Курамоти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - БоЯнг Джеонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Михо Курамоти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - БоЯнг Джеонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Михо Курамоти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
57%
47%
Реализация брейк - пойнтов
55%
29%
Комментарии к матчу