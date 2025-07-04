04.07.2025
Смотреть онлайн Chopra/Jordan - Beckles/Leather 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Los Angeles MD: Chopra/Jordan — Beckles/Leather . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Los Angeles MD
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Chopra/Jordan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Beckles/Leather - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Beckles/Leather - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Chopra/Jordan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Chopra/Jordan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Chopra/Jordan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Chopra/Jordan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Chopra/Jordan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Chopra/Jordan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Chopra/Jordan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Beckles/Leather - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Chopra/Jordan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Beckles/Leather - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Beckles/Leather - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Chopra/Jordan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Chopra/Jordan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Chopra/Jordan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
70%
42%
Реализация брейк - пойнтов
50%
67%
