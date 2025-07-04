Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
04.07.2025

Смотреть онлайн Chopra/Jordan - Beckles/Leather 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Los Angeles MD: Chopra/JordanBeckles/Leather . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Los Angeles MD
Chopra/Jordan
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
04 июля 2025
Beckles/Leather
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Chopra/Jordan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Beckles/Leather - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Beckles/Leather - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Chopra/Jordan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Chopra/Jordan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Chopra/Jordan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Chopra/Jordan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Chopra/Jordan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Chopra/Jordan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Chopra/Jordan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Beckles/Leather - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Chopra/Jordan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Beckles/Leather - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Beckles/Leather - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Chopra/Jordan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Chopra/Jordan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Chopra/Jordan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
70%
42%
Реализация брейк - пойнтов
50%
67%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Рейнджерс Рейнджерс
Вашингтон Вашингтон
31 Декабря
20:37
Нэшвилл Нэшвилл
Вегас Вегас
31 Декабря
23:07
Нью-Джерси Нью-Джерси
Торонто Торонто
31 Декабря
03:07
Филадельфия Филадельфия
Ванкувер Ванкувер
31 Декабря
06:07
Монреаль Монреаль
Флорида Флорида
31 Декабря
03:07
Айлендерс Айлендерс
Чикаго Чикаго
31 Декабря
04:37
Сакраменто Кингз Сакраменто Кингз
Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Клипперс
31 Декабря
07:10
Каролина Каролина
Питтсбург Питтсбург
31 Декабря
03:07
Детройт Пистонс Детройт Пистонс
Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Лейкерс
31 Декабря
06:40
Атланта Хокс Атланта Хокс
Миннесота Тимбервулвз Миннесота Тимбервулвз
31 Декабря
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA