04.07.2025
Смотреть онлайн Claire An/McNeil - Kiss/Usui 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Los Angeles WD: Claire An/McNeil — Kiss/Usui . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Los Angeles WD
Завершен
(4:6, 6:2, 1:0)
(4:6, 6:2, 1:0)
2 : 1
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Claire An/McNeil - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Kiss/Usui - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Kiss/Usui - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Claire An/McNeil - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Claire An/McNeil - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Kiss/Usui - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Kiss/Usui - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Claire An/McNeil - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Kiss/Usui - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Kiss/Usui - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Claire An/McNeil - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Claire An/McNeil - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Claire An/McNeil - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Claire An/McNeil - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Claire An/McNeil - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Kiss/Usui - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Kiss/Usui - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Claire An/McNeil - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
55%
51%
Реализация брейк - пойнтов
62%
67%
Комментарии к матчу