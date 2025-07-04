04.07.2025
Смотреть онлайн Алисса Ан - Ава Храстар 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Los Angeles: Алисса Ан — Ава Храстар . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Los Angeles
Завершен
(4:6, 3:6)
(4:6, 3:6)
0 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ава Храстар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Ава Храстар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Алисса Ан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Алисса Ан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Ава Храстар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Ава Храстар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Алисса Ан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Ава Храстар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Алисса Ан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ава Храстар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Алисса Ан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Ава Храстар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Ава Храстар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Ава Храстар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Алисса Ан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Ава Храстар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Алисса Ан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Ава Храстар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Ава Храстар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
58%
77%
Реализация брейк - пойнтов
100%
80%
Комментарии к матчу