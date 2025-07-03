03.07.2025
Смотреть онлайн Александра Олийникова - Тессах Андрианяфитримо 03.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Bucharest: Александра Олийникова — Тессах Андрианяфитримо . Начало встречи 03 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Bucharest
Завершен
(3:6, 6:3, 4:6)
1 : 2
03 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Тессах Андрианяфитримо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Тессах Андрианяфитримо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Тессах Андрианяфитримо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Тессах Андрианяфитримо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Тессах Андрианяфитримо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Тессах Андрианяфитримо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Тессах Андрианяфитримо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Тессах Андрианяфитримо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Тессах Андрианяфитримо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Тессах Андрианяфитримо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Тессах Андрианяфитримо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Тессах Андрианяфитримо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Тессах Андрианяфитримо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Тессах Андрианяфитримо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Тессах Андрианяфитримо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
6
Выигрыш первой подачи
56%
52%
Реализация брейк - пойнтов
36%
33%
Комментарии к матчу