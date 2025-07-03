03.07.2025
Смотреть онлайн Люси Урбанова - Глория Чески 03.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Люси Урбанова — Глория Чески . Начало встречи 03 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(4:6, 0:6)
0 : 2
03 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Люси Урбанова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Глория Чески - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Глория Чески - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Глория Чески - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Люси Урбанова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Глория Чески - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Люси Урбанова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Люси Урбанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Глория Чески - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Глория Чески - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Глория Чески - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Глория Чески - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Глория Чески - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Глория Чески - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Глория Чески - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Глория Чески - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
60%
71%
Реализация брейк - пойнтов
25%
62%
