03.07.2025
Смотреть онлайн Петра Конжикусич - Роман Лонгевиль 03.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Петра Конжикусич — Роман Лонгевиль . Начало встречи 03 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
03 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Петра Конжикусич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Петра Конжикусич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Петра Конжикусич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Петра Конжикусич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Петра Конжикусич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Роман Лонгевиль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Роман Лонгевиль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Роман Лонгевиль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Петра Конжикусич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Петра Конжикусич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Петра Конжикусич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Роман Лонгевиль - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Петра Конжикусич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Роман Лонгевиль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Петра Конжикусич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Петра Конжикусич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Роман Лонгевиль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Петра Конжикусич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
4
6
Выигрыш первой подачи
79%
45%
Реализация брейк - пойнтов
50%
67%
